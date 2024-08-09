У центрі Києва відкрився перший в Україні акустичний сквер: як це працює

У сквері на розі вулиць Олеся Гончара та Богдана Хмельницького з’явилися акустичні панелі. Це єдиний такий сквер в Україні.

Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Олександр Возний.

Їх принцип роботи такий — стаєте обличчям до однієї з них і пошепки промовляєте до співрозмовника, який стоїть біля іншої. Попре дистанцію між вами у майже 15 метрів, ви чудово чуєте один одного, хоча й говорите пошепки.

Зараз панелі зведені в тестовому форматі і виконані з фанери. А якщо киянам ідея акустичних панелей у сквері сподобається, за меценатські кошти буде створена стаціонарна версія — з арт-бетону.

Фото: Олександр Возний