У центрі Києва відкрився перший в Україні акустичний сквер: як це працює

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Валерія Гуржий
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У сквері на розі вулиць Олеся Гончара та Богдана Хмельницького з’явилися акустичні панелі. Це єдиний такий сквер в Україні.

Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Олександр Возний.

Їх принцип роботи такий — стаєте обличчям до однієї з них і пошепки промовляєте до співрозмовника, який стоїть біля іншої. Попре дистанцію між вами у майже 15 метрів, ви чудово чуєте один одного, хоча й говорите пошепки.

Зараз панелі зведені в тестовому форматі і виконані з фанери. А якщо киянам ідея акустичних панелей у сквері сподобається, за меценатські кошти буде створена стаціонарна версія — з арт-бетону.

Фото: Олександр Возний

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Опубліковано: 09 серпня 2024
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