У Голосіївському районі облаштували нову смугу для громадського транспорту.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Нові смуги з’явились на вул. Михайла Максимовича. Там встановили відповідні дорожні знаки та нанесли розмітку.

Такі смуги дають змогу тромадському транспорту рухатися швидше - зменшується інтервал руху між транспортними засобами і можна перевезти більше пасажирів за коротший час, не збільшуючи кількість рухомого складу.

До того ж смугами для громадського транспорту можна пересуватися на велосипедах.

Водночас виїзд автівок на смугу, виділену для громадського транспорту, тягне за собою адміністративну відповідальність.



Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА