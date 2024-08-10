У Солом'янському районі понизили тротуари та облаштували тактильну плитку: адреси

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Наталія Габрух
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У Солом’янському районі за чотирма адресами понизили тротуари та облаштували тактильну плитку.

Про це повідомляє Солом'янська РДА.

Пониження та встановлення тактильної плитки провели за адресами:

  • бульвар Чоколівський (ріг вулиці Уманська);
  • бульвар Чоколівський (ріг вулиці А. Міцкевича);
  • вулиця М. Донця;
  • проспект Відрадний (ріг вулиці Донця).

“Такі простори створені для забезпечення комфортного та безпечного пересування не тільки людей з інвалідністю, а й людей похилого віку, людей, які отримали тимчасову травму, вагітних та батьків з дитячими візочками”, — йдеться у повідомленні.

Фото: Солом'янська РДА

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Опубліковано: 10 серпня 2024
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