У Солом'янському районі понизили тротуари та облаштували тактильну плитку: адреси

У Солом’янському районі за чотирма адресами понизили тротуари та облаштували тактильну плитку.

Про це повідомляє Солом'янська РДА.

Пониження та встановлення тактильної плитки провели за адресами:

бульвар Чоколівський (ріг вулиці Уманська);

бульвар Чоколівський (ріг вулиці А. Міцкевича);

вулиця М. Донця;

проспект Відрадний (ріг вулиці Донця).

“Такі простори створені для забезпечення комфортного та безпечного пересування не тільки людей з інвалідністю, а й людей похилого віку, людей, які отримали тимчасову травму, вагітних та батьків з дитячими візочками”, — йдеться у повідомленні.

Фото: Солом'янська РДА