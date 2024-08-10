У Солом'янському районі понизили тротуари та облаштували тактильну плитку: адреси
У Солом’янському районі за чотирма адресами понизили тротуари та облаштували тактильну плитку.
Про це повідомляє Солом'янська РДА.
Пониження та встановлення тактильної плитки провели за адресами:
- бульвар Чоколівський (ріг вулиці Уманська);
- бульвар Чоколівський (ріг вулиці А. Міцкевича);
- вулиця М. Донця;
- проспект Відрадний (ріг вулиці Донця).
“Такі простори створені для забезпечення комфортного та безпечного пересування не тільки людей з інвалідністю, а й людей похилого віку, людей, які отримали тимчасову травму, вагітних та батьків з дитячими візочками”, — йдеться у повідомленні.
Фото: Солом'янська РДА
Опубліковано: 10 серпня 2024