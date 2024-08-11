Активісти захистили велосипедну доріжку на Липинського від незаконного паркування: як саме

У Києві активісти захистили велосипедну доріжку по вулиці Липинського від незаконного паркування.

Про це повідомили в спільноті “Містознавство”.

“На всій протяжності Липинського облаштована двостороння відокремлена велодоріжка. Проте вона двічі “розривається” біля смітників, аби комунальники мали до них доступ. Водії використовують цей технічний під'їзд та велодоріжку як парковку”, — кажуть активісти.

За їхніми словами, це не не лише незручно та несправедливо, а й дуже небезпечно. Адже велосипедисти змушені оминати запарковане авто через зустрічну смугу.

Активісти залили конуси бетоном, прикріпили інформаційну табличку та встановили їх як антипаркувальні обмежувачі на одному з відтинків.

“На жаль, аби повністю убезпечити відтинок, довелось встановити один конус на роздільній смузі велодоріжки. Проте там залишається не менше ширини для проїзду, ніж залишають делінеатори від міста далі по вулиці”, — зазначають активісти.

Комунальники можуть посунути конуси, адже вони достатньо легкі. Але їхня вага достатня, щоб конуси не здуло вітром.

Фото: спільнота “Містознавство”