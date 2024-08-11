Активісти захистили велосипедну доріжку на Липинського від незаконного паркування: як саме

411
Наталія Габрух
share share

У Києві активісти захистили велосипедну доріжку по вулиці Липинського від незаконного паркування.

Про це повідомили в спільноті “Містознавство”.

“На всій протяжності Липинського облаштована двостороння відокремлена велодоріжка. Проте вона двічі “розривається” біля смітників, аби комунальники мали до них доступ. Водії використовують цей технічний під'їзд та велодоріжку як парковку”, — кажуть активісти.

За їхніми словами, це не не лише незручно та несправедливо, а й дуже небезпечно. Адже велосипедисти змушені оминати запарковане авто через зустрічну смугу.

Активісти залили конуси бетоном, прикріпили інформаційну табличку та встановили їх як антипаркувальні обмежувачі на одному з відтинків.

“На жаль, аби повністю убезпечити відтинок, довелось встановити один конус на роздільній смузі велодоріжки. Проте там залишається не менше ширини для проїзду, ніж залишають делінеатори від міста далі по вулиці”, — зазначають активісти.

Комунальники можуть посунути конуси, адже вони достатньо легкі. Але їхня вага достатня, щоб конуси не здуло вітром.

Фото: спільнота “Містознавство”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 11 серпня 2024
share share
У Києві проведуть другий фестиваль візуальних технологій UART MEDIA FEST: де та коли У Києві проведуть другий фестиваль візуальних технологій UART MEDIA FEST: де та коли У Дніпровському районі створили мурал на честь загиблого захисника “Варяга” У Дніпровському районі створили мурал на честь загиблого захисника “Варяга” Найцікавіше за тиждень: Як Lviv Habilitation Center допомагає ветеранам і постраждалим від війни та 5 рецептів серпня Найцікавіше за тиждень: Як Lviv Habilitation Center допомагає ветеранам і постраждалим від війни та 5 рецептів серпня “Океан Ельзи” спільно з KOLA, Jerry Heil, YAKTAK і SHUMEI переспівали хіт “Той день”: дивіться кліп “Океан Ельзи” спільно з KOLA, Jerry Heil, YAKTAK і SHUMEI переспівали хіт “Той день”: дивіться кліп
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.