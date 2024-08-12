Меморіальний парк для поховань військових хочуть створити біля Берковецького кладовища у Києві

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Наталія Габрух
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Меморіальний парк для поховань військових планують облаштувати біля Берковецького кладовища у Києві.

Про це у інтерв’ю Hromadske повідомив ветеран “Азовсталі” Олександр Скорик.

Зараз Олександр Скорик працює заступником директора КП “Спецкомбінату” — державного комунального підприємства, що надає ритуальні послуги. За його словами, вже є план створення меморіального парку й зараз землю для нього виводять з комунальної власності.

Це буде парк з плитами на траві й військових ховатимуть там, а не за парканом Берковецького кладовища, адже там скінчилися місця.

“Більшість з 27 цвинтарів Києва закриті, на них не ховають. Є напівзакриті, де можна докласти труну чи урну до могили родичів. А з відкритих кладовищ найбільше Лісове, там є 800-метрова алея захисників. Їх кладуть по восьмеро в ряд. Колись і там місце закінчиться”, — каже Олександр Скорик.

Фото: Hromadske

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Опубліковано: 12 серпня 2024
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