Кияни просять перейменувати ще не відкриту станцію метро “Мостицька”

Станцію метро "Мостицька" в Києві пропонують перейменувати ще на етапі будівництва.

Відповідна петиція з'явилась на сайті Київради.

Автор петиції пропонує змінити назву, оскільки майбутня станція метро не розташована в Мостицькому масиві і не знаходиться поряд з вулицею Мостицька. На його думку, це може заплутати пасажирів.

“Поряд знаходяться вулиці Межова, Білицька та Віктора Некрасова. Доречно було б перейменувати станцію на одну з назв вище зазначених вулиць для кращого орієнтування людей”, — зазначає автор петиції.

Він пропонує провести відповідне опитування у застосунку “Київ Цифровий”.

“Краще перейменувати станцію на стадії будівництва, ніж потім, коли станція буде збудована і введена в експлуатацію витрачати кошти на заміну табличок, мап і т.д”, — додає автор звернення.

Щоб петицію розглянули, необхідно зібрати 6 тисяч підписів протягом двох місяців.

Фото: Київрада