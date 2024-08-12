Як утеплити будинок і підготуватися до зими: 4 програми від київської влади для жителів багатоповерхівок

У Києві працюють чотири програми, які допомагають мешканцям багатоквартирних будинків робити власні оселі більш енергоефективними, встановлювати сучасне енергозберігаюче обладнання та незалежні джерела електроенергії.

Скористатися ними можуть як будинки з ОСББ чи ЖБК, так і будинки, де вони не створені.

Які програми є:

Конкурс енергоефективних проектів "70/30%" для ОСББ та ЖБК . Місто фінансує 70% вартості робіт та обладнання, мешканці – інвестують лише 30%. Мова може йти про капітальний ремонт та утеплення фасадів, ремонт та теплоізоляції дахів і підвальних перекриттів, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, встановлення будинкових вузлів обліку теплової енергії та/або гарячої води та інші роботи.

. Місто фінансує 70% вартості робіт та обладнання, мешканці – інвестують лише 30%. Мова може йти про капітальний ремонт та утеплення фасадів, ремонт та теплоізоляції дахів і підвальних перекриттів, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, встановлення будинкових вузлів обліку теплової енергії та/або гарячої води та інші роботи. Порядок часткового відшкодування вартості незалежних джерел енергії. Мешканці можуть отримати відшкодування вартості придбаних для потреб будинку бензинових, дизельних, газових генераторів, зарядних станцій, інверторів, акумуляторів тощо. Місто відшкодовує частку в 75% від загальної вартості придбаного джерела на один будинок, але не більше ніж: 100 тис. грн для будинків до 6 поверхів, 200 тис. грн для будинків від 7 до 16 поверхів та 300 тис. грн для будинків від 17 поверхів, а також для будинків з прибудованими, вбудованими, даховими котельнями.

Мешканці можуть отримати відшкодування вартості придбаних для потреб будинку бензинових, дизельних, газових генераторів, зарядних станцій, інверторів, акумуляторів тощо. Місто відшкодовує частку в 75% від загальної вартості придбаного джерела на один будинок, але не більше ніж: 100 тис. грн для будинків до 6 поверхів, 200 тис. грн для будинків від 7 до 16 поверхів та 300 тис. грн для будинків від 17 поверхів, а також для будинків з прибудованими, вбудованими, даховими котельнями. Капремонти. Співфінансування капітальних ремотів у багатоквартирних будинках. Мешканці багатоквартирного будинку можуть провести капітальний ремонт, реконструювати, реставрувати, здійснити технічне переоснащення, виконати енергоефективні заходи тощо. Обов’язковою умовою є те, що будинку має бути більше 10 років з початку експлуатації.

Мешканці багатоквартирного будинку можуть провести капітальний ремонт, реконструювати, реставрувати, здійснити технічне переоснащення, виконати енергоефективні заходи тощо. Обов’язковою умовою є те, що будинку має бути більше 10 років з початку експлуатації. Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва. Фонд надає можливість будинковим громадам отримати позику чи кредит на прийнятних для них умовах. Кошти мешканці можуть спрямувати на будь-які роботи капітального ремонту будинку – встановлення або заміну вузлів обліку гарячої чи холодної води та теплової енергії, встановлення, заміну або модернізацію індивідуальних теплових пунктів, модернізацію та/або заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж, модернізацію систем освітлення місць загального користування, теплоізоляцію зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель і фундаментів, розробку проєктної документації тощо. Також кошти можуть бути спрямовані на енергоефективні проєкти, встановлення незалежних енергоджерел – генераторів, сонячних батарей, інверторів тощо.

Дізнатися більше про проєкти, а також про те, хто може брати участь та які документи потрібні, ви можете за посиланням.

Фото: Житомирська ОДА