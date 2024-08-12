Як утеплити будинок і підготуватися до зими: 4 програми від київської влади для жителів багатоповерхівок
У Києві працюють чотири програми, які допомагають мешканцям багатоквартирних будинків робити власні оселі більш енергоефективними, встановлювати сучасне енергозберігаюче обладнання та незалежні джерела електроенергії.
Скористатися ними можуть як будинки з ОСББ чи ЖБК, так і будинки, де вони не створені.
Які програми є:
- Конкурс енергоефективних проектів "70/30%" для ОСББ та ЖБК. Місто фінансує 70% вартості робіт та обладнання, мешканці – інвестують лише 30%. Мова може йти про капітальний ремонт та утеплення фасадів, ремонт та теплоізоляції дахів і підвальних перекриттів, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, встановлення будинкових вузлів обліку теплової енергії та/або гарячої води та інші роботи.
- Порядок часткового відшкодування вартості незалежних джерел енергії. Мешканці можуть отримати відшкодування вартості придбаних для потреб будинку бензинових, дизельних, газових генераторів, зарядних станцій, інверторів, акумуляторів тощо. Місто відшкодовує частку в 75% від загальної вартості придбаного джерела на один будинок, але не більше ніж: 100 тис. грн для будинків до 6 поверхів, 200 тис. грн для будинків від 7 до 16 поверхів та 300 тис. грн для будинків від 17 поверхів, а також для будинків з прибудованими, вбудованими, даховими котельнями.
- Капремонти. Співфінансування капітальних ремотів у багатоквартирних будинках. Мешканці багатоквартирного будинку можуть провести капітальний ремонт, реконструювати, реставрувати, здійснити технічне переоснащення, виконати енергоефективні заходи тощо. Обов’язковою умовою є те, що будинку має бути більше 10 років з початку експлуатації.
- Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва. Фонд надає можливість будинковим громадам отримати позику чи кредит на прийнятних для них умовах. Кошти мешканці можуть спрямувати на будь-які роботи капітального ремонту будинку – встановлення або заміну вузлів обліку гарячої чи холодної води та теплової енергії, встановлення, заміну або модернізацію індивідуальних теплових пунктів, модернізацію та/або заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж, модернізацію систем освітлення місць загального користування, теплоізоляцію зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель і фундаментів, розробку проєктної документації тощо. Також кошти можуть бути спрямовані на енергоефективні проєкти, встановлення незалежних енергоджерел – генераторів, сонячних батарей, інверторів тощо.
Дізнатися більше про проєкти, а також про те, хто може брати участь та які документи потрібні, ви можете за посиланням.
Фото: Житомирська ОДА
Опубліковано: 12 серпня 2024