Петиція проти будівництва паркінгу на Прирічній у Києві набрала голоси

Кияни просять не будувати паркінг на Прирічній, а облаштували його на іншій вулиці.

Про це йдеться у петиції на сайті Київради, яка вже зібрала необхідні 6 тисяч голосів.

Автор петиції зазначає, що після відкриття нової зони відпочинку на Оболонському острові, мешканці будинків на початку проспекту Івасюка зіткнулися з проблемою відсутності паркомісць біля їх будинків. Окрім них страждають і відвідувачі нової зони відпочинку, які не можуть легально припаркувати своє авто.

Крім того, автор петиції пише, що ще у квітні 2023 року громада Оболоні надсилала міському голові чотири варіанти альтернативних місць для будівництва паркінгу замість ділянки на Прирічній, що затоплюється під час весняних водопіль. Утім досі влада нічого не зробила. А деякі з цих локацій хочуть віддати під забудову: на проспекті Івасюка, 2 планують будівництво торгівельного комплексу з АЗС.

“Питання організації легальних паркомісць там, де є потреба не тільки ігнорують, але і готують ще більш щільну забудову”, — вважає автор петиції.

Що пропонує автор петиції:

замість АЗС на проспекті Володимира Івасюка, 2 побудувати багаторівневий паркінг;

опрацювати нові альтернативні місця для зон паркування, зокрема на проспекті Івасюка, 12-Г, що між “Сільпо” та McDonalds, а також перед Інститутом гідробіології;

скасувати розпорядження щодо будівництва підземно-наземного паркінгу на вулиці Прирічній;

захистити косу затоки “Собаче Гирло” від капітальної забудови й зробити її частиною ландшафтного заказника місцевого значення “Затока «Наталка”.

Нагадаємо, що у березні 2023 року стало відомо, що на вулиці Прирічній хочуть збудувати трирівневий паркінг , для цього виділять із місцевого бюджету 120 мільйонів гривень.

Активісти додають, що майбутній багаторівневий паркінг буде розташований у зоні регулярного підтоплення й уже назвали його “аквапаркінгом”.

Активісти неодноразово виступали проти будівництва паркінгу на Прирічній , адже хочуть, щоб на цій території створили парк “Прирічна” без жодних забудов.

Задля збереження рекреаційної зони активісти подали до суду на Київраду та створили громадську організацію.

Фото: КМДА