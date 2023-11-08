Жителі Оболоні подали до суду на Київраду: вони проти створення аквапаркінгу за 120 млн грн

94
Наталія Габрух
share share

Жителі Оболоні виступають проти створення аквапаркінгу на вулиці Прирічна. Активісти вимагають створення парку «Прирічна» без жодних забудов. Задля збереження рекреаційної зони вони подали до суду на Київраду та створили громадську організацію. Про це активісти повідомляють у соцмережах.

Навесні 2023 року ГО «Парк Прирічна» створили петицію, яка набрала тоді необхідні 6042 підписи. У петиції зазначається, що Земельна ділянка була передана рішенням Київради на пленарному засіданні 20.04.2023 комунальному підприємству з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ».

«Ділянка розташована в зоні регулярного підтоплення. На ній знаходиться понад сотня здорових багаторічних дерев, які будуть знищені під час будівництва. Ділянка під забудову розташована на місці споруди громадського захисту населення – водопідпірної гідротехнічної споруди (дамби), яка захищає житловий масив Оболонь від підтоплень у період весняного водопілля», — зазначають активісти.

Вони заявляють, що Віталій Кличко та Київська міська рада від планів будівництва аквапаркінгу на Прирічній відмовлятися не збираються.

Наразі ГО «Парк Прирічна» подала позов до Київського окружного адміністративного суду про визнання незаконним та скасування рішення Київради від 20 квітня 2023р. № 6289/6330 «Про надання КП «Житлоінвестбуд-УКБ» земельної ділянки в постійне користування для розміщення та експлуатації будівель та споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства на вул. Прирічній».

Вже відкрито судове провадження № 320/37564/23 і активісти чекають на відзив на позовну заяву від Київради.

Раніше ми писали, що у Соломʼянському ландшафтному парку відновилося будівництво та зрізають дерева.

Фото: Парк Прирічна.

Опубліковано: 08 листопада 2023
share share
У Харкові станції метро почали прикрашати новорічними гірляндами У Харкові станції метро почали прикрашати новорічними гірляндами «Будинок з комахами», біля якого відновили будівельні роботи, почав просідати «Будинок з комахами», біля якого відновили будівельні роботи, почав просідати У Києві демонтували більшість пам’ятних об’єктів комуністичного періоду: на черзі пам’ятники Пушкіну та Щорсу У Києві демонтували більшість пам’ятних об’єктів комуністичного періоду: на черзі пам’ятники Пушкіну та Щорсу У «Дії» запустять послугу «е-Підприємець»: хто зможе нею скористатися У «Дії» запустять послугу «е-Підприємець»: хто зможе нею скористатися Магазин H&M відкриється в Києві 9 листопада Магазин H&M відкриється в Києві 9 листопада Центр підготовки операторів БПЛА «Крук» запускає курси для цивільних: як записатися Центр підготовки операторів БПЛА «Крук» запускає курси для цивільних: як записатися «Укрпошта» відкрила новий магазин з продажу поштових марок «Укрпошта» відкрила новий магазин з продажу поштових марок Громаді Києва повернули землі заказника «Совська балка» і парку «Совський парк» Громаді Києва повернули землі заказника «Совська балка» і парку «Совський парк»
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.