Жителі Оболоні подали до суду на Київраду: вони проти створення аквапаркінгу за 120 млн грн

Жителі Оболоні виступають проти створення аквапаркінгу на вулиці Прирічна. Активісти вимагають створення парку «Прирічна» без жодних забудов. Задля збереження рекреаційної зони вони подали до суду на Київраду та створили громадську організацію. Про це активісти повідомляють у соцмережах.

Навесні 2023 року ГО «Парк Прирічна» створили петицію , яка набрала тоді необхідні 6042 підписи. У петиції зазначається, що Земельна ділянка була передана рішенням Київради на пленарному засіданні 20.04.2023 комунальному підприємству з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ».

«Ділянка розташована в зоні регулярного підтоплення. На ній знаходиться понад сотня здорових багаторічних дерев, які будуть знищені під час будівництва. Ділянка під забудову розташована на місці споруди громадського захисту населення – водопідпірної гідротехнічної споруди (дамби), яка захищає житловий масив Оболонь від підтоплень у період весняного водопілля», — зазначають активісти.

Вони заявляють, що Віталій Кличко та Київська міська рада від планів будівництва аквапаркінгу на Прирічній відмовлятися не збираються.

Наразі ГО «Парк Прирічна» подала позов до Київського окружного адміністративного суду про визнання незаконним та скасування рішення Київради від 20 квітня 2023р. № 6289/6330 «Про надання КП «Житлоінвестбуд-УКБ» земельної ділянки в постійне користування для розміщення та експлуатації будівель та споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства на вул. Прирічній».

Вже відкрито судове провадження № 320/37564/23 і активісти чекають на відзив на позовну заяву від Київради.

Раніше ми писали , що у Соломʼянському ландшафтному парку відновилося будівництво та зрізають дерева.