На Оболоні затопило ділянку, на якій хочуть побудувати підземний паркінг за 120 млн гривень

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Валерія Гуржий
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На Оболоні затопило земельну ділянку, на якій міська влада хоче побудувати багаторівневий підземний паркінг за 120 млн гривень.

Про це повідомили у ГО "Парк Прирічна".

На знімках видно, як водопілля затопило футбольне поле, дорогу на острів та частково земельну ділянку. Замість будівництва підземного паркінгу активісти закликають на цій ділянці створити парк "Прирічна" без жодних забудов.

Раніше ми писали, що Київрада збиралася виділити на будівництво підземного паркінгу на Оболоні 120 мільйонів гривень. Земельну ділянку під паркінг на Прирічній Київрада планувала передати КП з питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-УКБ". Воно відоме реконструкцією Київського зоопарку та будівництвом паркінгу біля нього.

Минулого року заступнику директора та начальнику відділу КП Житлоінвестбуд-УКБ повідомили про підозру у завданні збитків на понад 2 млн грн столичному бюджету під час реконструкції Київського зоопарку.

Фото: ГО "Парк Прирічна"

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Опубліковано: 25 квітня 2024
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