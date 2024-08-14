Державі повернули лісові угіддя Медведчука під Києвом вартістю 840 млн грн

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Ірина Маймур
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Державі повернули лісові угіддя Медведчука під Києвом вартістю 840 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Йдеться про землі площею 35 га в Обухівському районі на березі річки Стугна — правій притоці Дніпра.

Прокурори в суді довели, що районна державна адміністрація протиправно продала ці землі комерційним структурам під розміщення об'єктів для культурно-оздоровчих та рекреаційних цілей.

"На той час розпоряджатись землями лісогосподарського призначення мав право виключно Кабінет Міністрів України. Власниками земельних ділянок стали юридичні особи, пов'язані з колишнім народним депутатом, співзасновником політичної партії "ОПЗЖ". Кінцевим бенефіціаром одного з товариств є його дружина, до якої застосовані санкції", — йдеться у повідомленні.

Враховуючи порушення вимог законодавства, обласна прокуратура звернулася до суду. Господарський суд Києва задовольнив позов про повернення у державну власність цих земель.

Фото: Офіс генерального прокурора України

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Опубліковано: 14 серпня 2024
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