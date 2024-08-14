На Солом'янці облаштували велодоріжку з відхиленням від проєкту: що з нею не так

У Солом'янському районі на вулиці Митрополита Василя Липківського облаштували велосипедну доріжку з відхиленням від проєкту.

Про це повідомили у спільноті “Bike City”.

У рамках капітального ремонту вулиці Митрополита Василя Липківського облаштували односторонні велосипедні доріжки з обох сторін вулиці. Місце заїзду на прилеглу територію, яке має бути в один рівень з проїзною частиною, біля підземних комунікацій обрамили у бордюр прямо на велосипедній доріжці.

“Цього рішення не було передбачено та зазначено у проєктній документації і для чого його нагородили вживу — теж залишається загадкою”, — зазначають у спільноті “Bike City”.

Крім цього, вздовж велосипедної доріжки вже почали паркуватися автівки. За проєктом, там мали встановити антипаркувальні стовпчики чи паркани, але наразі вони відсутні.

Фото: спільнота “Bike City”