На Солом'янці облаштували велодоріжку з відхиленням від проєкту: що з нею не так

412
Наталія Габрух
share share

У Солом'янському районі на вулиці Митрополита Василя Липківського облаштували велосипедну доріжку з відхиленням від проєкту.

Про це повідомили у спільноті “Bike City”.

У рамках капітального ремонту вулиці Митрополита Василя Липківського облаштували односторонні велосипедні доріжки з обох сторін вулиці. Місце заїзду на прилеглу територію, яке має бути в один рівень з проїзною частиною, біля підземних комунікацій обрамили у бордюр прямо на велосипедній доріжці.

“Цього рішення не було передбачено та зазначено у проєктній документації і для чого його нагородили вживу — теж залишається загадкою”, — зазначають у спільноті “Bike City”.

Крім цього, вздовж велосипедної доріжки вже почали паркуватися автівки. За проєктом, там мали встановити антипаркувальні стовпчики чи паркани, але наразі вони відсутні.

Фото: спільнота “Bike City”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 14 серпня 2024
share share
Російські окупанти знищили у Ялті музей Лесі Українки Російські окупанти знищили у Ялті музей Лесі Українки В парку біля озера Вербне відремонтують прогулянкові зони В парку біля озера Вербне відремонтують прогулянкові зони Демонтований модерністський фонтан у Дарницькому районі відновлять — РДА Демонтований модерністський фонтан у Дарницькому районі відновлять — РДА Українські свічки з кави представлять Україну на відомій виставці з дизайну в Парижі Українські свічки з кави представлять Україну на відомій виставці з дизайну в Парижі
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.