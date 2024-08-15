У Києві встановлюють інформаційні стенди про нові назви вулиць: фото

У Києві встановлюють інформаційні стенди про нові назви вулиць.

Про це повідомили в Департаменті суспільних комунікацій КМДА.

У місті стартувала інформаційно-комунікативна кампанія, організована спільно з Центром комунікації. В межах ініціативи на вулицях з'являться спеціальні інформаційні стенди, на яких розмістять відомості про життя та діяльність людей, на честь яких перейменовані вулиці.

Перші з них вже встановлені на вулицях Левка Лук'яненка (раніше — вулиця Маршала Тимошенка) і Василя Овсієнка (раніше — вулиця Білгородська).

Кампанія з інформування населення триватиме й надалі.

Організатори наголошують, що процес перейменування вулиць не створює побутових незручностей для містян.

З 2022 року в межах дерусифікації перейменували понад 350 вулиць, які раніше носили назви, пов'язані з російським імперським минулим. Нові назви обиралися киянами під час електронних консультацій у "Києві Цифровому".

Фото: Департамент суспільних комунікацій КМДА