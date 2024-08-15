В Оболонському районі очистили узбережжя озера Біле: фото

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Ірина Маймур
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В Оболонському районі очистили узбережжя озера Біле.

Про це повідомили у КП "Плесо".

Про засмічення узбережжя та водної поверхні гілками дерев комунальникам повідомили місцеві жителі.

"Для усунення зазначених проблем через впавші дерева та гілки "Плесо" провело необхідні роботи 29 та 30 липня 2024 року", — розповіли фахівці.

У процесі робіт дерева, що впали, витягли з води, а гілки — вивезли з прибережної зони.

Наразі стан прибережної території відповідає нормам.

Фото: КП "Плесо"

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Опубліковано: 15 серпня 2024
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