З історичної будівлі на Великій Житомирській прибрали незаконну рекламу
З історичної будівлі на Великій Житомирській прибрали незаконну рекламу.
Про це повідомляє Управління з питань реклами КМДА та КП “Київреклама”.
В будинку раніше було приміщення старокиївської аптеки. Це пам’ятка архітектури, датована II половиною XIX століття.
Самовільно розміщена реклама перекривала декоративне оздоблення історичної будівлі. Демонтаж провели з максимальною обережністю, щоб не пошкодити фасад.
Будівля розташована у нульовій форматній зоні. Тут дозволяється розміщення вивісок виключно у вигляді окремих об’ємно-просторових літер площею до 2 кв м. Крім того, забороняється перекриття конструкціями декоративних елементів фасаду будівлі.
Фото: Управління з питань реклами КМДА та КП “Київреклама”
Опубліковано: 16 серпня 2024