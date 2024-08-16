З історичної будівлі на Великій Житомирській прибрали незаконну рекламу.

Про це повідомляє Управління з питань реклами КМДА та КП “Київреклама”.

В будинку раніше було приміщення старокиївської аптеки. Це пам’ятка архітектури, датована II половиною XIX століття.

Самовільно розміщена реклама перекривала декоративне оздоблення історичної будівлі. Демонтаж провели з максимальною обережністю, щоб не пошкодити фасад.

Будівля розташована у нульовій форматній зоні. Тут дозволяється розміщення вивісок виключно у вигляді окремих об’ємно-просторових літер площею до 2 кв м. Крім того, забороняється перекриття конструкціями декоративних елементів фасаду будівлі.

Фото: Управління з питань реклами КМДА та КП “Київреклама”