У центрі Львова на даху 100-річної будівлі почали зводити надбудову. Міська влада дала дозвіл на будівництво

У Львові на вулиці Степана Бандери розпочали надбудову даху у будинку №87, який споруджений за проєктом Анджея Ґоломба у 1892 році. У соціальних мережах опублікували фотографії будівництва, після чого виникли обговорення серед львів’ян.

Як пише "Твоє місто", головний архітеткор Львова Антон Коломєйцев повідомив, що ще у 2021 році були видані містобудівні умови та обмеження на реконструкцію будинку на вулиці Степана Бандери №87 під офісні приміщення у межах мансардного поверху. Станом на сьогодні процес будівництва триває.

"Заявники, які зверталися щодо цього об'єкта, також подали паспорти упорядження фасаду, які відповідають первісним намірам, які були відображені в містобудівних умовах. Це питання розглянула містобудівна рада і винесла на обговорення виконавчого комітету. Мовиться про створення сучасної мансардної частини даху, і облаштування там додаткових офісних приміщеннь", – каже він.

Антон Коломєцев зазначив, що контактував із керівником реалізації цього проєкту, який запевнив, що все буде таким, як презентувалося.

"Наразі видно, що формуються несучі стіни для подальшого будівництва. Ці стіни розташовані в глибині будинку і не будуть видимі після завершення робіт, оскільки їх закриє схил даху і мансардний об'єм. Мансардний об'єм має бути сформований із сучасних, скляних металевих конструкцій. Це дозволить зберегти історичну архітектуру. Всередині мають бути офіси. Зображення, які були продемонстровані на містобудівній раді чи на виконавчому комітеті, легко знайти. Внутрішня стіна, яка зараз будується, не суперечить візуалізаціям, що представляли раніше", – додав він

Зазначається, що реконструкцію триповерхового будинку на вулиці Степана Бандери, 87, який розташований в історичному ареалі погодили ще у 2021 році. Відповідні містобудівні умови та обмеження для ТзОВ "Гранд-Палац". Нежитловий будинок планують переоблаштувати під офісні приміщення, насамперед йдеться про простір горища. На візуалізації позначено, що деякі елементи фасаду втрачені чи пошкоджені, і що дах тут планують добудувати. Він матиме металевий профіль, пропускатиме свтіло і не буде перегріватися.

Згідно з аналітичною платформою YouControl, ТзОВ "Гранд-палац" заснували у Львові у 2019 році. Компанія зареєстрована у тому ж будинку на Бандери, 87. Її засновниками та кінцевими бенефіціарами є Юлія Кондрат та Світлана Дорош. Компанія входить до фінансово-промислової групи будівельників.

Фото: "Твоє місто"