Фасад унікального модерністського будинку на Подолі незаконно руйнують: фото

По вулиці Межигірській, 57/17 незаконно руйнують фасад будинку, що є частиною Кварталів Шалацького — експериментальної житлової забудови, архітектурного ансамблю пізнього модернізму на Подолі.

Про це повідомили на сторінці спільноти ukrainianmodernism в Instagram.

“Будівельники зафарбували частину фасаду в чорний колір — а колір є невід’ємною складовою цього архітектурного ансамблю! Наразі вони ведуть підготовчі роботи для демонтажу стіни, щоб зробити фасадний вхід в квартиру №1”, — повідомляють у спільноті ukrainianmodernism.

Крім цього, ніякої дозвільної документації на проведення робіт будівельники не надають.

Зазначається, що будівельники вже тиждень активно працюють на локації, тож на вихідних будинок може бути безповоротно зіпсовано.

“Я зв’язався з архітектором будівлі Юрієм Шалацьком — він згоди на ці роботи не давав, до нього не звертались”, — додає автор проєкту Ukrainian Modernism, Дмитро Соловйов.

“Будівля — частина ансамблю модерністських кварталів біля Тараса Шевченка, 1986-1993 років побудови. Архітектори Юрій Шалацький, Леонід Мороз, Тетяна Лазаренко, Ігор Шпара. Це не проста типова панелька, а цегляна будівля за індивідуальним проектом — унікальна, з новаторською експериментальною архітектурою, відзначена всесоюзними та міжнародними преміями”, — йдеться у повідомленні.

Щоб змінювати фасад потрібен відповідний дозвіл, адже фасад не є власністю мешканців квартири. Самовільне втручання прирівнюється до реконструкції і карається відповідно до Закону України.

Фото: ukrainianmodernism