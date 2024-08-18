На Оболонському острові з’явилися місця для відпочинку для людей з інвалідністю

На Оболонському острові облаштували місця для відпочинку для людей з інвалідністю.

Про це повідомляє КМДА.

Для маломобільних груп населення на острові встановили спеціалізовані сенсорні фонтани, доріжки з твердим покриттям, а також облаштували доступні місця відпочинку.

“Основний напрям розвитку острова спрямований на створення умов для соціально-психологічної реабілітації”, — йдеться у повідомленні.

Також на локації з’явилися містки для риболовлі для людей різного віку, щоб розвивати риболовний туризм.

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