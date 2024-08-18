На Оболонському острові з’явилися місця для відпочинку для людей з інвалідністю
На Оболонському острові облаштували місця для відпочинку для людей з інвалідністю.
Про це повідомляє КМДА.
Для маломобільних груп населення на острові встановили спеціалізовані сенсорні фонтани, доріжки з твердим покриттям, а також облаштували доступні місця відпочинку.
“Основний напрям розвитку острова спрямований на створення умов для соціально-психологічної реабілітації”, — йдеться у повідомленні.
Також на локації з’явилися містки для риболовлі для людей різного віку, щоб розвивати риболовний туризм.
Фото: скриншот
Опубліковано: 18 серпня 2024