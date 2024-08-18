Активісти встановили на “Квітах України” громадську попільничку

На “Квітах України” активісти встановили громадську попільничку.

Про це стало відомо з соцмереж урбаністичної ініціативи “Містознавство”.

Попільничку встановили, адже клумби довкола будівлі постійно засмічені. Особливо багато недопалків прямо поміж квітів.

“Раніше я вже встановлював тестову попільничку зі звичайної жестяної банки. Вона користувалась попитом, але потім зникла. Цього разу разом з doodifoo встановили попільничку з бетону і додали трішки комунікації. Сподіваємось, нова простоїть довше”, — йдеться у повідомленні.

За словами активістів, собіварість такої попільнички близько 10 гривень.

“Плануємо ставити такі й в інших публічних просторах, що страждають від недопалків. Як знаєте такі – пишіть”, — додають в урбаністичній ініціативі “Містознавство”.

Фото: урбаністична ініціатива “Містознавство”