Петиція про створення парку на Юрковиці та Щекавиці набрала підписи

Петиція про створення парку на Юрковиці та Щекавиці на Подолі набрала понад 25 тисяч підписів.

Текст електронної петиції розміщений на сайті представництва президента України.

Автором петиції є Сергій Литвяк — військовослужбовець ЗСУ, 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького.

Він закликає “розробити законодавчий механізм стабілізації руху забудовників в Україні”. А для збереження, відтворення та ефективного використання території київських пагорбів, з яких почалась українська державність, розпочати процес створення на цій території національного парку “Пагорби Києва”.

“Це понад 70 гектарів зелені в центрі міста, зі своєю особливою міською флорою та фауною. Ці гори нерозривно пов'язані з історією Києва. Легенда про заснування міста каже, що саме з цих гір веде свою історію сучасний Київ”, — йдеться у тексті петиції.

Фото: Київська міська рада