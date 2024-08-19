Петиція про створення парку на Юрковиці та Щекавиці набрала підписи

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Наталія Габрух
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Петиція про створення парку на Юрковиці та Щекавиці на Подолі набрала понад 25 тисяч підписів.

Текст електронної петиції розміщений на сайті представництва президента України.

Автором петиції є Сергій Литвяк — військовослужбовець ЗСУ, 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького.

Він закликає “розробити законодавчий механізм стабілізації руху забудовників в Україні”. А для збереження, відтворення та ефективного використання території київських пагорбів, з яких почалась українська державність, розпочати процес створення на цій території національного парку “Пагорби Києва”.

“Це понад 70 гектарів зелені в центрі міста, зі своєю особливою міською флорою та фауною. Ці гори нерозривно пов'язані з історією Києва. Легенда про заснування міста каже, що саме з цих гір веде свою історію сучасний Київ”, — йдеться у тексті петиції.

Фото: Київська міська рада

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Опубліковано: 19 серпня 2024
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