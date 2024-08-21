У Головпоштамті демонтували частину керамічного панно Людмили Мешкової.

Про це повідомила київська екскурсоводка Оксана Пурик.

Вона зазначила, що “вже довгий час” немає верхньої частини панно, що розташоване на вході до операційної зали.

“Питання – коли частина роботи, що знаходиться на вході до операційної зали буде повернена на своє місце? Бо якщо це реставрація, то щось довго. Якщо ні, то як тоді це зрозуміти?”, — зазначає екскурсоводка.

Людмила Мешкова — українська художниця, архітекторка та керамістка. Одна з її робіт — монументальне панно 50 м² — прикрашає штаб-квартиру ЮНЕСКО в Парижі.

Фото: Оксана Пурик