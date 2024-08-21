У Головпоштамті демонтували частину керамічного панно Людмили Мешкової

225
Ірина Маймур
share share

У Головпоштамті демонтували частину керамічного панно Людмили Мешкової.

Про це повідомила київська екскурсоводка Оксана Пурик.

Вона зазначила, що “вже довгий час” немає верхньої частини панно, що розташоване на вході до операційної зали.

“Питання – коли частина роботи, що знаходиться на вході до операційної зали буде повернена на своє місце? Бо якщо це реставрація, то щось довго. Якщо ні, то як тоді це зрозуміти?”, — зазначає екскурсоводка.

Людмила Мешкова — українська художниця, архітекторка та керамістка. Одна з її робіт — монументальне панно 50 м² — прикрашає штаб-квартиру ЮНЕСКО в Парижі.

Фото: Оксана Пурик

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 21 серпня 2024
share share
На Київщині збудують школу з майже нульовим енергоспоживанням замість зруйнованої росіянами На Київщині збудують школу з майже нульовим енергоспоживанням замість зруйнованої росіянами Волонтери проєкту “Добробат” облаштують парк у Бородянці: що там буде Волонтери проєкту “Добробат” облаштують парк у Бородянці: що там буде На Хрещатику дозволили збудувати 10-поверховий готель з підземним паркінгом На Хрещатику дозволили збудувати 10-поверховий готель з підземним паркінгом З фронту – у підприємництво: Історія ветерана, який відкрив мережу “мопсоматів” у Львові З фронту – у підприємництво: Історія ветерана, який відкрив мережу “мопсоматів” у Львові
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.