У Києві запрацював міжнародний застосунок Refill, що допоможе зменшити використання пластику
Київ приєднався до міжнародної програми Refill, метою якої є зменшення використання одноразового пластику.
Про це повідомили на сайті КМДА.
Застосунок Refill дозволяє знайти найближчі заклади, де можна безкоштовно набрати воду в екологічну пляшку, взяти каву у власну термокружку або їжу в ланчбокс. Застосунок також відображає міські бювети та фонтанчики для питної води.
Наразі застосунок Refill працює в тестовому режимі в Києві. Заклади-учасники та локації з бюветами і фонтанчиками будуть додаватися поступово. На даний момент доступна тільки англомовна версія застосунку, але найближчим часом планується запуск української версії.
Застосунок Refill безкоштовний і доступний на App Store та Google Play.
Фото: КМДА
Опубліковано: 21 серпня 2024
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