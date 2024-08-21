У Києві запрацював міжнародний застосунок Refill, що допоможе зменшити використання пластику

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Наталія Габрух
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Київ приєднався до міжнародної програми Refill, метою якої є зменшення використання одноразового пластику.

Про це повідомили на сайті КМДА.

Застосунок Refill дозволяє знайти найближчі заклади, де можна безкоштовно набрати воду в екологічну пляшку, взяти каву у власну термокружку або їжу в ланчбокс. Застосунок також відображає міські бювети та фонтанчики для питної води.

Наразі застосунок Refill працює в тестовому режимі в Києві. Заклади-учасники та локації з бюветами і фонтанчиками будуть додаватися поступово. На даний момент доступна тільки англомовна версія застосунку, але найближчим часом планується запуск української версії.

Застосунок Refill безкоштовний і доступний на App Store та Google Play.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 21 серпня 2024
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