У Києві збільшать кількість ділянок без скошування трави: деталі

991
Ірина Маймур
share share

У Києві збільшать кількість ділянок без скошування трави.

Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля й адаптації до зміни клімату Олександр Возний в інтерв’ю “Вечірньому Києву”.

Він зазначив, що за те, щоб збільшити ділянки без скошування й з різнотрав’ям проголосувало 66 відсотків респондентів у “Київ Цифровий”. Це фактично понад 20 тисяч людей.

“Ми вже провели наради з КО „Київзеленбуд“, райдержадміністраціями та Керуючими компаніями, проінформували їх про результати голосування та напрацьовуємо рішення про збільшення таких ділянок”, — повідомив Возний.

Процес створення нових ділянок без скошування вимагає організаційних заходів від міста та роз’яснювальної роботи, упевнений директор Департаменту захисту довкілля й адаптації до зміни клімату.

“Є частина киян, які розуміють, чому не варто скошувати траву. А є частина, що скаржаться на 15-51 на безлад і зарості. У Дніпровському районі днями мешканці самотужки викосили таку ділянку. Тому інформаційні таблички або стенди стануть у пригоді. Ми в Берліні бачили, що частина парку викошена як партерний газон, де люди можуть займатися спортом, відпочивати, інша частина залишена з природним різнотрав’ям, квіточками, комахами”, — зазначив Возний.

Нині у Києві 65 локацій на 149 га — це ділянки без скошування, додав він. Наступного року проєкт масштабують — до ініціативи долучатимуться Керуючі компанії, ОСББ і заклади освіти.

Кияни неодноразово підписували петиції й просили владу міста повністю відмовитись від скошування газонів. На думку містян та природозахисників, така практика матиме тільки переваги — це й економія ресурсів, й підтримка біорізноманіття й зниження температури у спеку. До того ж рослини зволожуватимуть і очищуватимуть повітря.

Нещодавно, через аномальну спеку у Києві тимчасово відмовилися від скошування трави, але згодом знову повернулися до цієї практики.

Фото: КП УЗН Дніпровського району

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 21 серпня 2024
share share
На честь загиблого пілота "Джуса" перейменують вулицю на Солом’янці На честь загиблого пілота "Джуса" перейменують вулицю на Солом’янці Генпідрядника будівництва Подільського мосту змусили прибрати незаконне сміттєзвалище та відшкодувати 130 тис. грн Генпідрядника будівництва Подільського мосту змусили прибрати незаконне сміттєзвалище та відшкодувати 130 тис. грн У Головпоштамті демонтували частину керамічного панно Людмили Мешкової У Головпоштамті демонтували частину керамічного панно Людмили Мешкової У Києві запрацював міжнародний застосунок Refill, що допоможе зменшити використання пластику У Києві запрацював міжнародний застосунок Refill, що допоможе зменшити використання пластику
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.