У Києві збільшать кількість ділянок без скошування трави: деталі

У Києві збільшать кількість ділянок без скошування трави.

Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля й адаптації до зміни клімату Олександр Возний в інтерв’ю “Вечірньому Києву”.

Він зазначив, що за те, щоб збільшити ділянки без скошування й з різнотрав’ям проголосувало 66 відсотків респондентів у “Київ Цифровий”. Це фактично понад 20 тисяч людей.

“Ми вже провели наради з КО „Київзеленбуд“, райдержадміністраціями та Керуючими компаніями, проінформували їх про результати голосування та напрацьовуємо рішення про збільшення таких ділянок”, — повідомив Возний.

Процес створення нових ділянок без скошування вимагає організаційних заходів від міста та роз’яснювальної роботи, упевнений директор Департаменту захисту довкілля й адаптації до зміни клімату.

“Є частина киян, які розуміють, чому не варто скошувати траву. А є частина, що скаржаться на 15-51 на безлад і зарості. У Дніпровському районі днями мешканці самотужки викосили таку ділянку. Тому інформаційні таблички або стенди стануть у пригоді. Ми в Берліні бачили, що частина парку викошена як партерний газон, де люди можуть займатися спортом, відпочивати, інша частина залишена з природним різнотрав’ям, квіточками, комахами”, — зазначив Возний.

Нині у Києві 65 локацій на 149 га — це ділянки без скошування, додав він. Наступного року проєкт масштабують — до ініціативи долучатимуться Керуючі компанії, ОСББ і заклади освіти.

Кияни неодноразово підписували петиції й просили владу міста повністю відмовитись від скошування газонів. На думку містян та природозахисників, така практика матиме тільки переваги — це й економія ресурсів, й підтримка біорізноманіття й зниження температури у спеку. До того ж рослини зволожуватимуть і очищуватимуть повітря.

Нещодавно, через аномальну спеку у Києві тимчасово відмовилися від скошування трави, але згодом знову повернулися до цієї практики.

Фото: КП УЗН Дніпровського району