66% киян хочуть, щоб у місті було більше ділянок, де не коситимуть траву

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Наталія Габрух
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66% киян виступають проти скошування різнотрав'я на більшій кількості ділянок у місті.

Про це свідчать результати опитування, проведеного у додатку “Київ Цифровий”.

В опитуванні взяли участь понад 41 тисяча людей. Із них 21% вважають, що траву необхідно скошувати. Ще 13% не змогли визначитися з відповіддю.

Нагадаємо, що у Києві визначено 39 локацій, де не косять траву і ще 17 ділянок, де висаджують луки та різнотрав’я. Начальник Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний заявляв, що поширити таку практику на все місто неможливо.

Кияни неодноразово підписували петиції й просили владу міста повністю відмовитись від скошування газонів. На думку містян та природозахисників, така практика матиме тільки переваги — це й економія ресурсів, й підтримка біорізноманіття й зниження температури у спеку. До того ж рослини зволожуватимуть і очищуватимуть повітря.

Нещодавно, через аномальну спеку у Києві тимчасово відмовилися від скошування трави, але згодом знову повернулися до цієї практики.

Фото: Unsplash

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Опубліковано: 05 серпня 2024
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