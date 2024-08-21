Генпідрядника будівництва Подільського мосту змусили прибрати незаконне сміттєзвалище та відшкодувати 130 тис. грн

Подільська окружна прокуратура Києва змусила генпідрядника будівництва Подільсько-Воскресенського мосту прибрати незаконне будівельне сміттєзвалище на Трухановому острові та заплатити до бюджету 130 тис. гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Прокуратура встановила, що земельну ділянку перетворили на сміттєзвалище у змові з посадовцями двох субпідрядних організацій, з метою економії коштів, виділених на вивезення сміття. Висновками експертизи було підтверджено, що розмір шкоди, завданої довкіллю такими діями, становить майже 130 тис. гривень. Товариством відшкодовано цю шкоду шляхом перерахування коштів.

Крім цього, генпідрядник очистив від сміття територію, засмічену будівельними відходами.

Фото: Київська міська прокуратура