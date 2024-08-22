У парку “Нивки” за 7 млн гривень проведуть протизсувні роботи.

Про це йдеться в оголошенні у електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Замовником робіт є КК “Київзеленбуд”.

Згідно з оголошенням, мають провести “комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парку “Нивки” (східна частина)”.

Виконавця робіт визначать 29 серпня. Роботи мають закінчити до 27 грудня 2024 року. Очікувана вартість закупівлі – 7 млн 75 тис. 284 гривні.

Фото: Вікіпедія/Revontulet