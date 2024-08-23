Біля Києво-Печерської лаври демонтували незаконні МАФи

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Ірина Маймур
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Біля Києво-Печерської лаври демонтували незаконні МАФи.

Про це повідомляє Департамент територіального контролю міста Києва.

Демонтаж провели на прохання Громадської ради, до якої неодноразово звертались військові.

Кіоски розміщувались настільки щільно, що деяких місцях ширина вільного проходу для мешканців і гостей міста була півтора метра. Це заважало пішоходам, зазначив перший заступник директора Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Абрамов.

За його словами, окрім того, що тимчасові споруди псували вигляд міста, вони були без дозвільної документації і порушували санітарно-технічні норми.

Загалом за останні два дні у Печерському районі демонтовано близько 10 тимчасових споруд.

Фото: скриншот відео КИЇВ24

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Опубліковано: 23 серпня 2024
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