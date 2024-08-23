ЮНЕСКО та Японія відреставрують один із храмів Києво-Печерської лаври.

Про це повідомили у Національному заповіднику Київсько-Печерської лаври.

Допомогу від ЮНЕСКО та Японського цільового фонду отримає Церква Всіх Святих.

Україна отримала грант для відновлення культурних пам'яток, постраждалих унаслідок війни. Втім, у перелік включили не лише ті об'єкти, що були зруйновані російськими обстрілами, а й будівлі, які можуть зазнати серйозних пошкоджень під час війни.

"Церква всіх Святих Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", хоч, на щастя, і не постраждала від руйнівних бомбардувань, проте її стан та вік кажуть про термінову реставрацію. Особливо це стосується живопису, який ми можемо втратити, якщо не вжити невідкладних заходів", – розповів заступник генерального директора заповідника Іван Яговенко.

ЮНЕСКО оголосить конкурс на коригування проєктної документації, яка була створена 14 років тому. За цей час не тільки погіршився стан церкви, але й з'явилися нові підходи до дослідження та реставрації пам'яток.

Проєкт відновлення церкви складається з трьох етапів: актуалізація документації, консервація живопису та реставраційні роботи. Наразі триває підготовчий етап, у межах якого необхідно зібрати та проаналізувати нові дані.

Фото: Національний заповідник Київсько-Печерської лаври