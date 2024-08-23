На стіні Головпоштампу з’явилася скульптура французького художника Джеймса Коломіна

У Києві з’явилася скульптура відомого французького художника Джеймса Коломіна, який зобразив дитину, що виходить зі стіни Головпоштампу, щоб намалювати український тризуб.

Про це пише hromadske.

"Моя робота в Україні спрямована на те, щоб засудити несправедливість цієї війни та продемонструвати мою непохитну підтримку українському народу, який страждає в цьому нав’язаному конфлікт", — пояснив художник.

Раніше Джеймс створив червоного путіна на іграшковому танку. Ця скульптура пересувається з міста в місто та з країни в країну, щоб нагадати світу про війну в Україні.

Всього Джеймс запланував встановити 5 червоних скульптур у Києві.

Фото: hromadske