На стіні Головпоштампу з’явилася скульптура французького художника Джеймса Коломіна
У Києві з’явилася скульптура відомого французького художника Джеймса Коломіна, який зобразив дитину, що виходить зі стіни Головпоштампу, щоб намалювати український тризуб.
Про це пише hromadske.
"Моя робота в Україні спрямована на те, щоб засудити несправедливість цієї війни та продемонструвати мою непохитну підтримку українському народу, який страждає в цьому нав’язаному конфлікт", — пояснив художник.
Раніше Джеймс створив червоного путіна на іграшковому танку. Ця скульптура пересувається з міста в місто та з країни в країну, щоб нагадати світу про війну в Україні.
Всього Джеймс запланував встановити 5 червоних скульптур у Києві.
Фото: hromadske
Опубліковано: 23 серпня 2024