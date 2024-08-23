В Україні створили мапу вулиць, названих на честь загиблих військових
В Україні створили мапу вулиць, названих на честь загиблих військових.
Її розробили платформа пам’яті “Меморіал” та “ЛУН Місто”.
На “Мапу вулиці героїв” вже нанесли близько 200 вулиць. Там можна знайти розташування вулиці, біографію і фото захисника чи захисниці, а також поділитися посиланням на вулицю.
Надати інформацію про вулиці, сквери, провулки, парки та алеї, які перейменували на честь українських захисників та захисниць, можна за посиланням.
Фото: скриншот мапи
Опубліковано: 23 серпня 2024