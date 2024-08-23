В Україні створили мапу вулиць , названих на честь загиблих військових.

Її розробили платформа пам’яті “Меморіал” та “ЛУН Місто”.

На “Мапу вулиці героїв” вже нанесли близько 200 вулиць. Там можна знайти розташування вулиці, біографію і фото захисника чи захисниці, а також поділитися посиланням на вулицю.

Надати інформацію про вулиці, сквери, провулки, парки та алеї, які перейменували на честь українських захисників та захисниць, можна за посиланням .

Фото: скриншот мапи