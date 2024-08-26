На місці колишнього пам'ятника Щорсу встановили скульптуру французького художника: фото

Французький художник з Тулузи Джеймс Коломіна до Дня Незалежності України подарував скульптуру "Дівчинка з соняшниками". Її встановили на порожньому постаменті, де колись стояв памʼятник члену партії більшовиків Миколі Щорсу.

Про це повідомляє NV.

"Ця інсталяція знаменує нову еру для країни, еру свободи та гордості. Соняхи, один із символів України, уособлюють стійкість і рішучість українського народу відбудовувати країну та процвітати, незважаючи на труднощі. Ця робота є даниною незалежності України та закликом до солідарності та надії на кращі дні", — пише видання.

Раніше ми писали, що у Києві з’явилася скульптура відомого французького художника Джеймса Коломіна, який зобразив дитину, що виходить зі стіни Головпоштампу, щоб намалювати український тризуб.

На початку повномасштабного вторгнення митець несанкціоновано встановив скульптуру путіна на іграшковому танку в пісочниці Люксембурзького саду в Парижі. Пізніше скульптуру перевезли до Барселони і тимчасово встановили в пісочниці в саду Жоана Міро, потім — до Центрального парку в Нью-Йорку, а пізніше — до Ріджентс-парку в Лондоні.

До першої річниці вторгнення росії в Україну цю ж скульптуру встановили в Брюсселі, біля Європарламенту, в парку Леопольда. Оскільки війна тривала, 3 серпня 2023 року путіна "посадили" в Римі у парку Вілла Боргезе. Скульптура путіна на іграшковому танку продовжує свій шлях, поки триває війна.

Фото: DR