Коли всі світлофори в Києві працюватимуть під час відключень світла — відповідь КМДА

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Ірина Маймур
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Усі світлофори в Києві працюватимуть під час відключень світла. Для цього їх обладнають резервним живленням.

Про це повідомив в етері КИЇВ24 перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Обладнати світлофори безперебійними засобами живлення планують до середини 2025 року. Це необхідно, аби забезпечити постійну безпеку на дорогах та зменшити ризик ДТП через нерегульовані вулиці.

Наразі резервним живленням обладнали лише третину світлофорів міста. Йдуть закупки, зазначив перший заступник голови КМДА.

Нагадаємо, що нещодавно кияни зареєстрували петицію із закликом встановити на світлофорах сонячні панелі.

Раніше ми писали, що КМДА пояснила, чому під час відключень світла у Києві та інших містах не працюють світлофори. Там зазначили, що забезпечити регулювання одночасно всіх світлофорів під час відключень неможливо через брак ресурсів.

Фото: Радіо ТРЕК

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Опубліковано: 27 серпня 2024
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