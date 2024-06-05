Чому під час відключень світла у Києві не працюють світлофори – пояснюють у КМДА

У КМДА пояснили, чому під час відключень світла у Києві та інших містах не працюють світлофори.

В Управлінні інформаційної політики та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу КМДА у коментарі РБК-Україна повідомили, що світлофори належать до найбільш незахищеної категорії електроприймачів. А забезпечити регулювання одночасно всіх світлофорів під час відключень неможливо через брак ресурсів.

Чому вимикають світлофори

Відповідно до державних будівельних норм, а також правил облаштування електроустановок, усі електроприймачі за надійністю електропостачання поділяються на три категорії:

I категорія – якщо перерва електропостачання може спричинити небезпеку для життя людей, значний збиток суб'єктам господарювання, пошкодження дорогого основного обладнання, масовий брак продукції, розлад складного технологічного процесу, порушення функціонування особливо важливих елементів комунального господарства

II категорія – якщо перерва електропостачання призводить до масового недовипуску продукції, простоїв робітників, механізмів і промислового транспорту, порушення нормальної діяльності значної кількості міських і сільських жителів

III категорії – решта електричних приймачів

У КМДА уточнили, що світлофорні об'єкти належать до найбільш незахищеної, III категорії електроприймачів.

Чи можна підключити світлофори до резервного живлення

У КМДА кажуть, що обов'язковість застосування резервного джерела живлення до світлофорів не прописана жодним нормативним документом.

Водночас у міській раді додали, що "на сьогодні у місті Києві облаштовано шафами резервного живлення понад 250 світлофорних об'єктів".

"Додатково повідомляємо, що для подолання наслідків відключення енергоживлення світлофорних об'єктів працівники підприємства в тісній співпраці з представниками патрульної поліції проводять моніторинг транспортної ситуації на вулично-дорожній мережі м. Києва з постійною комунікацією задля максимального забезпечення безпечного переміщення транспортних і пішохідних потоків на вулично-дорожній мережі", - наголосили у КМДА.

Втім, чиновники уточнили, що "у зв'язку з обмеженою кількістю технічних ресурсів і нарядів патрульної поліції на сьогодні неможливо забезпечити регулювання одночасно всіх світлофорних об'єктів під час стабілізаційних відключень".

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко пояснив, чому у Києві відключають світло на 6-10 годин , а в регіонах лише на декілька годин. За його словами, з 24 червня ситуація має змінитися – уряд прийняв постанову, яка має запровадити більш справедливу методику відключень.