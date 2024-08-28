У Львові заборонили використовувати коней і поні в центральній частині міста

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Ірина Маймур
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У Львові заборонили використовувати коней і поні в центральній частині міста.

Про це повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

Таке рішення прийняли після інциденту, який стався з кінною каретою у центрі Львова. Тоді прямо на дорозі впав і не міг підвестися кінь, який віз каретну упряжку. Зоозахисники вимагали заборонити каретний бізнес.

Виконком Львівської ради прийняв рішення створити робочу групу, яка має дослідити всі факти інциденту. До неї увійдуть представники громадськості, експерти, зоозахисники та працівники відповідних підрозділів.

Москаленко зазначив, що робоча група почне працювати негайно. Результати її діяльності будуть оперативно оприлюднені. Перше засідання групи відбулося 27 серпня.

Фото ілюстративне: Роман Балук

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Опубліковано: 28 серпня 2024
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