Музей у Пирогові оскаржує рішення про відчуження 1,8 гектара землі.

Про це повідомили в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв і гендиректорка музею Оксана Повякель, пише Укрінформ.

Зазначається, що Міністерство культури і Міністерство юстиції подали касаційну скаргу до Господарського верховного суду через рейдерське захоплення 1,8 гектара землі ТОВ “Манеж-Холл”.

“Будемо вимагати відмінити рішення Північного апеляційного господарського суду і повернути рішення першої інстанції”, — заявила Оксана Повякель.

Гендиректорка планує звернутися до правоохоронних органів щодо розслідування рейдерського захоплення земель музею. Вона також ініціюватиме притягнення до відповідальності суддів Північного апеляційного господарського суду, які ухвалили рішення на користь ТОВ “Манеж-Холл”.

За словами Повякель, на початку 2022 року вона виявила, що ТОВ “Манеж-Холл” заволоділо частиною території музею, купивши ділянку на підставі підроблених документів. Землю, яку незаконно перепродавали з 2003 року, товариство оформили з кадастровим номером і адресою на вул. Академіка Заболотного, 125Д.

У липні 2022 року Міністерство юстиції анулювало незаконну реєстрацію, але ТОВ “Манеж-Холл” оскаржило це рішення в суді. У лютому 2024 року Господарський суд Києва залишив у силі наказ Міністерства юстиції, однак 7 серпня Північний апеляційний господарський суд задовольнив позов ТОВ “Манеж-Холл”.

Повякель зазначила, що музей віддав спірну землю в користування громадській організації дружин загиблих воїнів, на частині території вже висаджено сад бузку.

На початку серпня МКІП повідомило про спробу рейдерського захоплення частини території музею. У зв’язку з цим музей планує звернутися до Верховного суду.

Раніше ми писали, що Мінкульт заявив, що суд “фактично легалізував” рейдерське захоплення музею в Пирогові.

Фото: Музей у Пирогові