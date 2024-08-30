Під час ремонту "червоної" гілки метро завдали збитків понад 60 млн грн

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Валерія Гуржий
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Директору будівельної компанії повідомили про підозру через завдання збитків у розмірі понад 60 млн грн під час ремонту "червоної" гілки метро.

Про це повідомляє поліція Києва.

Слідством встановлено, що у 2022 році між Київським метрополітеном та будівельною фірмою було укладено договори щодо розроблення проєктної документації капітального ремонту тунелів "червоної" гілки та безпосередньо виконання ремонтних робіт.

Відтак, підрядник був зобов’язаний здійснити капітальний ремонт тунелів та закупити матеріали, вироби, конструкції та обладнання для його здійснення. Однак, як зазначають у поліції, директор компанії вирішив привласнити гроші Київського метрополітену та відобразив у актах приймання виконаних будівельних робіт завищену вартість кабельно-провідникової продукції та підписав їх.

Урезультаті, метрополітен переплатив підряднику більш ніж 60 мільйонів гривень. Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ – заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Фото: Поліція Києва

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Опубліковано: 30 серпня 2024
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