Театр імені Лесі Українки реконструюють за 10,6 млн гривень: що планують зробити

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Ірина Маймур
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Театр імені Лесі Українки реконструюють за понад 10,6 млн гривень.

Відповідний тендер з’явився в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

У театрі імені Лесі України планують модернізувати системи опалення, гарячого та холодного водопостачання, вентиляції.

Крім того, модернізують й індивідуальний тепловий пункт. У ньому демонтують старе обладнання та мають здійснити перехід на незалежну схему підключення.

Очікувана вартість робіт становить 10 665 гривень. Вони будуть виділені з державного бюджету.

Аукціон для вибору підрядника заплановано на 16 вересня. Завершення ремонтних робіт очікується до 23 грудня 2024 року.

Фото: Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки

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Опубліковано: 04 вересня 2024
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