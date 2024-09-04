Театр імені Лесі Українки реконструюють за 10,6 млн гривень: що планують зробити
Театр імені Лесі Українки реконструюють за понад 10,6 млн гривень.
Відповідний тендер з’явився в електронній системі публічних закупівель Prozorro.
У театрі імені Лесі України планують модернізувати системи опалення, гарячого та холодного водопостачання, вентиляції.
Крім того, модернізують й індивідуальний тепловий пункт. У ньому демонтують старе обладнання та мають здійснити перехід на незалежну схему підключення.
Очікувана вартість робіт становить 10 665 гривень. Вони будуть виділені з державного бюджету.
Аукціон для вибору підрядника заплановано на 16 вересня. Завершення ремонтних робіт очікується до 23 грудня 2024 року.
Фото: Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки
Опубліковано: 04 вересня 2024