На одній із вулиць Києва висадять дерева і замінять плитку за понад 11 млн гривень
На одній із вулиць Києва висадять дерева і замінять плитку за понад 11 млн гривень.
Про це йдеться у повідомленні в електронній системі публічних закупівель Prozorro.
Зазначається, що КК “Київзеленбуд” планує капітальний ремонт елементів благоустрою та зелених насаджень на вул. Юрія Іллєнка, 5-9.
На тендер подавалася лише одна компанія. Наразі триває кваліфікація переможця.
Які роботи планують провести на вулиці Іллєнка:
- проведення демонтажних робіт, включаючи розбирання доріжок і тротуарів, вивезення сміття та підготовку основи для нового покриття;
- укладання плитки на площі 1959,4 кв.м;
- встановлення бетонних тротуарних фігурних плит;
- монтаж 22 паркових лавок зі спинкою з бетону та брусу;
- встановлення 7 подвійних паркових лавок із бетону та брусу;
- встановлення 19 сміттєвих урн;
- проведення додаткових робіт згідно з кошторисом;
- озеленення території: висадка 320 дерев та кущів, посів партерних, мавританських та звичайних газонів на площі 2520 кв.м. тощо.
Фото ілюстративне: Дивись.info
Опубліковано: 06 вересня 2024
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