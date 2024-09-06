На одній із вулиць Києва висадять дерева і замінять плитку за понад 11 млн гривень.

Про це йдеться у повідомленні в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Зазначається, що КК “Київзеленбуд” планує капітальний ремонт елементів благоустрою та зелених насаджень на вул. Юрія Іллєнка, 5-9.

На тендер подавалася лише одна компанія. Наразі триває кваліфікація переможця.

Які роботи планують провести на вулиці Іллєнка:

проведення демонтажних робіт, включаючи розбирання доріжок і тротуарів, вивезення сміття та підготовку основи для нового покриття;

укладання плитки на площі 1959,4 кв.м;

встановлення бетонних тротуарних фігурних плит;

монтаж 22 паркових лавок зі спинкою з бетону та брусу;

встановлення 7 подвійних паркових лавок із бетону та брусу;

встановлення 19 сміттєвих урн;

проведення додаткових робіт згідно з кошторисом;

озеленення території: висадка 320 дерев та кущів, посів партерних, мавританських та звичайних газонів на площі 2520 кв.м. тощо.

Фото ілюстративне: Дивись.info