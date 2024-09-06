З художньої студії ім. Осташинського зняли мозаїку, аби її реставрувати: що планують зробити

Із дитячої художньої студії імені Осташинського зняли мозаїку для її подальшої реставрації.

Про це розповіла Ельміра Еттінгер.

За її словами, їй на початку літа написав один юнак та сказав, що на школі побачили мозаїку та розговорившись з викладачкою дізнався, що школа давно мріє її реставрувати, але ніхто не береться через нестачу коштів.

На виконання робіт погодився митець Олександр Богомаз, він подивився та стан мозаїки та дав поради. Після чого мозаїку зняли зі стіни, зняті шматочки лежать впорядковано у школі. Під нею виявилися повітряні подушки до 10 см, які вже нічим не закриєш. До цього мозаїка сипалася, а відпавше викидали двірники.

Далі треба буде робити гідроізоляцію стіни, аби вода не просочувалася зверху і нічого не руйнувала більше. Після треба буде укріпити стіну, закрити дірки, встановити залізну сітку на анкери, нанести розчини і тоді вже вкладати мозаїку.

На все це необхідні кошти, адже наразі немає підтримки від держави чи меценатів. Задонатити можна за посиланням.

Фото: Ельміра Еттінгер