Уламки збитих ворожих дронів впали біля Верховної Ради: фото

Біля Верховної Ради України впали уламки збитих російських дронів.

Про це повідомляє Верховна Рада України.

“Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України”, — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, пошкоджень не виявили.

Як відомо, вночі 7 вересня Росія випустила по Україні 67 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборонили знищили 58 “Шахедів”. ППО працювала в 11 областях України.

Фото: Верховна Рада України