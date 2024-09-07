Уламки збитих ворожих дронів впали біля Верховної Ради: фото

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Наталія Габрух
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Біля Верховної Ради України впали уламки збитих російських дронів.

Про це повідомляє Верховна Рада України.

“Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України”, — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, пошкоджень не виявили.

Як відомо, вночі 7 вересня Росія випустила по Україні 67 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборонили знищили 58 “Шахедів”. ППО працювала в 11 областях України.

Фото: Верховна Рада України

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Опубліковано: 07 вересня 2024
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