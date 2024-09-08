У центрі Києва зупинили руйнування пам'ятки архітектури: з її фасаду відбили декоративні елементи

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Наталія Габрух
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У центрі Києва зупинили руйнування пам’ятки архітектури — будинку Київської міської станції комісійно-позичкового відділення Південно-Західної залізниці.

Про це повідомили у Департаменті охорони культурної спадщини КМДА.

Будівлю на вул. Чикаленка, 14 (колишня Пушкінська), збудували у 1912-1914 роках за проєктом архітектора О. Вербицького.

“Будівля, оформлена в стилі модерн, є важливим архітектурним об'єктом нашого міста. Однак без жодних дозволів і дозвільних документів почалася руйнація декоративних елементів фасаду цієї пам'ятки”, — йдеться у повідомленні.

У справу вчасно втрутилися представники ГО “Справжній Київ”. Команда першими помітила проблему, викликала поліцію та повідомила Департамент охорони культурної спадщини.

Руйнування пам'ятки архітектури зупинили, а порушники понесуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Фото: Департамент охорони культурної спадщини

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Опубліковано: 08 вересня 2024
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