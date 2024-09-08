У Тернополі відкрили перший в Україні термомодернізований дитячий садок

У Тернополі у мікрорайоні “Кутківці” відкрили оновлений термомодернізований дитячий садок №32.

Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

Проєкт реалізували відповідно до правил та за кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Загальна вартість проєкту становить близько 28 мільйонів гривень.

Загалом у дошкільному закладі утеплили стіни, частково замінили старі вікна та двері, також провели повну заміну системи опалення на енергоефективну, облаштували теплу підлогу у гральних приміщеннях, оновили освітлення та провели реконструкцію ґанків, дашків та сходів.

Така модернізація дозволить дитячому садку економити 20% енергії.

“Такий проєкт не лише перший у Тернополі, а й перший в Україні”, — зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Упродовж 2025-2026 років аналогічну термомодернізацію мають провести ще у 19 закладах освіти міста.

Фото: Тернопільська міська рада