У Тернополі відкрили перший в Україні термомодернізований дитячий садок

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Наталія Габрух
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У Тернополі у мікрорайоні “Кутківці” відкрили оновлений термомодернізований дитячий садок №32.

Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

Проєкт реалізували відповідно до правил та за кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Загальна вартість проєкту становить близько 28 мільйонів гривень.

Загалом у дошкільному закладі утеплили стіни, частково замінили старі вікна та двері, також провели повну заміну системи опалення на енергоефективну, облаштували теплу підлогу у гральних приміщеннях, оновили освітлення та провели реконструкцію ґанків, дашків та сходів.

Така модернізація дозволить дитячому садку економити 20% енергії.

“Такий проєкт не лише перший у Тернополі, а й перший в Україні”, — зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Упродовж 2025-2026 років аналогічну термомодернізацію мають провести ще у 19 закладах освіти міста.

Фото: Тернопільська міська рада

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Опубліковано: 08 вересня 2024
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