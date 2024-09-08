У Тернополі відкрили перший в Україні термомодернізований дитячий садок
У Тернополі у мікрорайоні “Кутківці” відкрили оновлений термомодернізований дитячий садок №32.
Про це повідомляє Тернопільська міська рада.
Проєкт реалізували відповідно до правил та за кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Загальна вартість проєкту становить близько 28 мільйонів гривень.
Загалом у дошкільному закладі утеплили стіни, частково замінили старі вікна та двері, також провели повну заміну системи опалення на енергоефективну, облаштували теплу підлогу у гральних приміщеннях, оновили освітлення та провели реконструкцію ґанків, дашків та сходів.
Така модернізація дозволить дитячому садку економити 20% енергії.
“Такий проєкт не лише перший у Тернополі, а й перший в Україні”, — зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.
Упродовж 2025-2026 років аналогічну термомодернізацію мають провести ще у 19 закладах освіти міста.
Фото: Тернопільська міська рада