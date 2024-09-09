У Львові хочуть збудувати готель зі сквером та фонтаном: візуалізації

У Львові на вул. Єрошенка, 22 хочуть звести готель з апартаментами квартирного типу, сквером та фонтаном.

Відповідний містобудівний розрахунок розглянули на засіданні архітектурно-містобудівної ради Львова 5 вересня, повідомляє “Твоє місто”.

Ділянка, на якій хочуть збудувати готель відноситься до історичного ареалу і частково входить до історичного ландшафту. Вона розміщена у Шевченківському районі на відстані 2 км від центральної частини Львова.

У частині ділянки, яка відноситься до охоронної зони, облаштують сквер. Там з’являться зони для відпочинку, а також розмістять фонтан, арт-об’єкт і дитячий скеледром.

“Ми хотіли створити чим більше озеленених територій, наче будівля уся в зелені”, — зазначила архітекторка Анастасія Палій.

За проєктом на ділянці збудують 4-поверховий готель на 81 номер. З них 40 облаштують як студіо, а інші 41 — під апартаменти. Крім цього, облаштують дворівневий підземний паркінг на 77 машиномісць із укриттям. На першому поверсі розмістять вхідну групу, ресторан та комерційні приміщення.

Фото: “Твоє місто”