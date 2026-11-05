У Києві відновили мозаїку «Фонтан наповнення», пошкоджену внаслідок російської атаки

У Києві відновили мозаїку «Фонтан наповнення», присвячену філософії Григорія Сковороди. Про це повідомив керівник проєкту реставрації Данило Гурін.

У травні 2026 року твір авторства Андрія Дудченка зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки: вибухова хвиля розламала навпіл стіну, на якій була розміщена мозаїка, а частина її елементів осипалася. Сьогодні, 5 листопада, відновлену роботу презентують у міждисциплінарному мистецькому просторі Hinaus у Києві.

«За допомогою рятувальників ДСНС ми зняли фрагмент стіни та зібрали всі частини мозаїки. Після фіксації мозаїчного шару тканиною відокремили його від залишків стіни, очистили й підготували зворотний бік. Після цього перенесли мозаїку на нову металеву конструкцію, завдяки якій тепер її можна експонувати в різних просторах», — розповів БЖ керівник проєкту Данило Гурін.

До реставраційного процесу долучилися близько 20 молодих фахівців і студентів різних навчальних закладів, які отримали практичний досвід перенесення мозаїки на нову основу. Крім того, з твором познайомилися близько 30 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Вони також долучилися до окремих технологічних процесів.

Проєкт реалізували у співпраці Музею-майстерні Івана Кавалерідзе, міждисциплінарного мистецького простору Hinaus, художньо-реставраційної майстерні Gurin Brothers та кафедри техніки й реставрації творів мистецтва НАОМА. До роботи також долучилися Подільська районна в місті Києві державна адміністрація та освітньо-мистецька платформа Bright Point.

Реставрацію здійснили за часткової фінансової підтримки грантової програми SAFE Українського музею в Нью-Йорку (The Ukrainian Museum) та за медіаторської підтримки Асоціації українських музеїв (Ukrainian Museum Association).