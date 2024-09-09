На лівому березі Києва відкрили перший Vcentri HUB: що там є

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Наталія Габрух
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У Дніпровському районі відкрили Vcentri HUB — перший на лівому березі Києва.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Новий Vcentri HUB має площу 320 кв. метрів. Наразі він є найбільшим з п’яти наявних у Києві.

“Він стане платформою для системної взаємодії влади із громадськими організаціями, що концентрують свою діяльність у 3-х лівобережних районах столиці”, — зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

При облаштуванні Vcentri HUB особливу увагу приділили безбар’єрності середовища, щоб там було комфортно різним групам населення, зокрема й маломобільним.

Хаб повністю інклюзивний і вміщає 150 відвідувачів одночасно.

У Vcentri HUB є велика й мала зали, дитяча кімната, студія для запису аудіо і відео, три санвузли, зокрема й для людей з інвалідністю та з пеленальним столиком.

Новий простір підходить для проведення воркшопів, тренінгів, семінарів та інших публічних заходів.

Адреса: вул. Андрія Малишка, 25/1

Фото: пресслужба КМДА, Марина Хонда

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Опубліковано: 09 вересня 2024
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