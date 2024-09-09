На лівому березі Києва відкрили перший Vcentri HUB: що там є
У Дніпровському районі відкрили Vcentri HUB — перший на лівому березі Києва.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Новий Vcentri HUB має площу 320 кв. метрів. Наразі він є найбільшим з п’яти наявних у Києві.
“Він стане платформою для системної взаємодії влади із громадськими організаціями, що концентрують свою діяльність у 3-х лівобережних районах столиці”, — зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
При облаштуванні Vcentri HUB особливу увагу приділили безбар’єрності середовища, щоб там було комфортно різним групам населення, зокрема й маломобільним.
Хаб повністю інклюзивний і вміщає 150 відвідувачів одночасно.
У Vcentri HUB є велика й мала зали, дитяча кімната, студія для запису аудіо і відео, три санвузли, зокрема й для людей з інвалідністю та з пеленальним столиком.
Новий простір підходить для проведення воркшопів, тренінгів, семінарів та інших публічних заходів.
Адреса: вул. Андрія Малишка, 25/1
Фото: пресслужба КМДА, Марина Хонда