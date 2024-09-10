Київ може залишитися без основного джерела питної води через забруднення Десни: подробиці

Внаслідок забруднення річки Десна місто Київ може перейти на альтернативні джерела водопостачання через розбалансування системи водопостачання.

Про це повідомив заступник директора ПрАТ "Київводоканал" Володимир Костюк, пише "Еспресо".

За його словами, річка Десна залишається основним видом водопостачання для очисних споруд Деснянських водопровідних станцій і становить 70% підготовленої питної води для мешканців Києва. Альтернативи такому водозабору сьогодні немає. Його втрата призведе до серйозних наслідків й розбалансування системи водопостачання столиці.

Костюк пояснив, у Києві можуть відмовитись від водопостачання Деснянських водопровідних станцій, адже забруднення річки Десна просувається.

"Ми стежимо й аналізуємо показники лабораторних досліджень багатьох організацій, які опікуються цим питанням. Водоканал двічі на тиждень бере проби у верхівʼях річки. На жаль, розбавлення цього забруднення так, як моделювали, не відбувається. Зараз забруднена вода спустилась нижче Чернігова. На жаль, органічне забруднення продовжується", – додав він.

Заступник директора ПрАТ "Київводоканал" пояснбє, що змоделювати яка вода прийде на водозабір через 4-5 днів, неможливо. Втім, очікують й найгірших результатів. Якщо такі результати підтверджуються й чинна технологія не здатна буде очистити воду, то можливий сценарій відмови від цього джерела водопостачання й перехід на інші джерела. Зокрема, Дніпровську станцію та артезіанські джерела. Втім, ця альтернативна система не зможе на 100% забезпечити водопостачанням все місто Київ.

Тим часом у Міндовкіллі прогонозують, що забруднена вода орієнтовно може досягнути Київщини 14-16 вересня. Станом на ранок 10 вересня забруднення посунулося орієнтовно на 191 км біля села Шестовиця від впадіння річки Сейм у Десну.

При візуальному огляді забруднення фіксується точково і не має однорідного характеру. У районі села Шестовиця спостерігається потемніння води, специфічний запах, скупчення мілкої риби під берегом, поодинокі випадки загибелі риби. Нижче по течії – ознаки забруднення не зафіксовані. У районі міста Чернігів фіксується покращення ситуації та поодинокі факти загибелі риби.

Вцілому по Десні у Чернігівській області триває процес переміщення забруднення по руслу річки. Найгірші показники фіксуються у селі Боромики та місті Чернігів. Вміст розчиненого кисню у Десні в районі селі Боромики знизився до 0,26 мгО2/дм³ (норма 4 мгО2/дм³). Також у деяких населених пунктах фіксується підвищений вміст заліза, азоту та марганцю.

При цьому в річах Сейм та Десна перевищень пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено.

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