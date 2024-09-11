Між станціями метро “Майдан Незалежності” – “Хрещатик” розпочнуть капремонт ескалаторів

З 11 вересня в переході між станціями метро “Майдан Незалежності” — “Хрещатик” розпочнуть почерговий капремонт ескалаторів.

Про це повідомляє КП “Київський метрополітен”.

Плановий ремонт розпочнеться на ескалаторі № 4, що працює на підйом, та триватиме орієнтовно до 22 жовтня. Востаннє цей ескалатор капітально ремонтували у 2014 році.

“Ескалатори метрополітену – це дороговартісні механізми, які для справної роботи потребують дбайливого ставлення та ретельних, періодичних капітальних ремонтів”, — наголошують КП “Київський метрополітен”.

Там додають, що відповідно до технологічних процесів, ці ремонти проводять орієнтовно раз на 10–12 років після пробігу у 150 тисяч кілометрів.

У межах цих робіт ескалатор повністю розбирають, замінюють зношені запчастини та проводять інші необхідні роботи.

Фото: kyivmetro