На Либідській площі встановили Меморіал пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу: фото

У сквері Миру на Либідській площі встановили Меморіал пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Меморіал відкрили в межах четвертого саміту міжнародної Кримської платформи.

Зеленський наголосив, що донедавна на місці меморіалу був сквер чекістів.

Як пише Акім Галімов, у центрі композиції розташована мапа України, з акцентом на Крим. У її серці — чаша з кипарисом, символічне коріння кримськотатарського народу, яке, попри всі спроби знищення, продовжує проростати.

Три металеві стели втілюють підняті до неба руки в молитві, як символ прохання про захист, допомогу та відновлення справедливості. Водночас, вони нагадують залізничні колії, а на невеликих пластинах між ними зображені кримськотатарські назви міст Криму. З боку стели нагадують залізничну станцію, вид з висоти пташиного польоту: колії, вагони, а назви — це люди, депортовані з цих місць.

Меморіал покликаний нагадувати про три трагічні етапи в історії кримськотатарського народу: анексію Криму Російською імперією у 1783 році, радянську депортацію у 1944 році та російську окупацію у 2014-му.

Фото: Акім Галімов; Володимир Зеленський; Київінформ; president.gov.ua