У Святошинському районі пологовий будинок оснастили сонячною електростанцією

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Наталія Габрух
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У Святошинському районі Києва пологовий будинок оснастили сонячною електростанцією потужністю 120 кВт. Встановили загалом понад 200 панелей.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

“Відтепер, у разі відключення електропостачання, медзаклад матиме власне джерело безперебійного живлення. Це вкрай важливо, адже в пологовому будинку є операційний блок та функціонує відділення для інтенсивної терапії новонароджених. Встановлення сонячного та гібридного інверторів дозволить не тільки отримувати електричну енергію з сонячної, а й накопичувати її”, — зазначив Віталій Кличко.

За його словами, роботи з оснащення медзакладів сонячними електростанціями виконують у межах проєкту міжнародної допомоги від Уряду Німеччини. Зараз його реалізовують у трьох медзакладах міста. Потужність кожної встановленої станції розраховують залежно від потреб об'єкта.

Загальний бюджет проєкту — 500 тисяч євро. Вони надаються Києву на безповоротній основі.

Фото: Віталій Кличко

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Опубліковано: 11 вересня 2024
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