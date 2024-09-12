На Подолі намагались звести надбудову на фасаді пам'ятки архітектури. Роботи зупинили

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Ірина Маймур
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На Подолі намагались звести надбудову на фасаді пам'ятки архітектури місцевого значення.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

Йдеться про прибутковий будинок Мезенцева на вулиці Верхній Вал, 48/28. Будь-які будівельні роботи на такій споруді можливі лише за наявності дозволу від культуроохоронних органів, але цього дотримано не було.

До того ж власник також не уклав охоронний договір на споруду, що є додатковим порушенням.

Самовільні роботи на фасаді почали проводити на початку вересня. Інспектори Департаменту оглянули об'єкт, видали припис про негайне припинення робіт і вимогу укласти договір. Однак за кілька днів роботи знову відновилися.

Зупинити незаконне будівництво вдалося лише завдяки втручанню Департаменту територіального контролю Києва.

Прибутковий будинок Дмитра Мезенцева є важливим зразком житлової архітектури кінця XIX – початку XX століття. Його спроєктував відомий архітектор Карл Шиман. Будівлю прикрашають елементи бароко та ренесансу.

Фото: Департамент охорони культурної спадщини КМДА; Вікіпедія

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Опубліковано: 12 вересня 2024
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